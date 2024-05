Fedez e Iovino, il paparazzo Andrea Franco Alajmo: «Io c'ero, ecco come è andata la rissa. La ragazza bionda è con il rapper tutte le sere»

di Cristina Siciliano

Continua a tenere banco il caso del presunto pestaggio a Cristiano Iovino, l'«uomo del caffè» di cui si parla in "Unica" il docufilm su Ilary Blasi, al quale Fedez avrebbe partecipato, secondo le indagini della Procura di Milano. Il rapper è indagato e le accuse sono di rissa, lesioni e percosse in concorso. La verità potrebbe venire a galla dalle riprese delle telecamere e dalle testimonianze.

Di questo si è parlato anche nella seconda parte dell'ultima puntata di Mattino 5. In collegamento con la conduttrice c'era anche il paparazzo Andrea Franco Alajmo, che ha rivelato ciò che sarebbe accaduto tra il rapper e il personal trainer nel locale milanese The Club. Il paparazzo ha detto in diretta che nel locale milanese c'era anche una donna conosciuta, la fidanzata di un noto calciatore del Milan.

La rivelazione

«Vi posso fare delle rivelazioni - ha sottolineato il paparazzo Andrea Franco Alajmo a Mattino 5 -.

Il paparazzo ha aggiunto: «Il van? Molto probabilmente è il suo. Lui si muove anche con un van, tutto molto probabilmente è scaturito per una donna. Questa ragazza con cui lui si sta vedendo molto spesso. In pratica è con lei tutte le sere, lei è sempre presente. Dai Carabinieri sono stati sentiti tutti, sono state anche prese le registrazioni del locale. Guardate che c’è stata una grossa rissa in discoteca. Mi hanno raccontato di spintoni, si sono proprio spinti dentro nel privè. Quindi c’è stato qualcosa di grosso anche nel locale, prima del piazzale sotto l’appartamento di Cristiano».

