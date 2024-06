Isabella Menin morta a 15 anni per la sindrome delle bambine dagli occhi belli: «È stata un dono, ora è un angelo»

di Redazione web

La sindrome di Rett, nota anche come "la sindrome delle bambine dagli occhi belli", ha colpito Isabella Menin, una ragazza di Valdobbiadene. Isabella ha lasciato questa vita improvvisamente a 15 anni, portando con sé un bagaglio di amore e ricordi indelebili per tutti coloro che l'hanno conosciuta. I suoi genitori hanno scelto di donare le sue cornee, permettendo così ai suoi meravigliosi occhi azzurri di continuare a vedere il mondo attraverso altre persone. Un ultimo dono di un'anima pura, amata profondamente dalla sua famiglia, dai compagni di scuola e dalla comunità locale.

Il dono di Isabella

Per i genitori Massimiliano e Silena, Isabella è stata un vero dono. Nata con la sindrome di Rett, una malattia che colpisce quasi esclusivamente le bambine, Isabella ha frequentato scuole pubbliche, dall'asilo alle medie, dove ha sperimentato il vero significato dell'inclusione. Gli insegnanti hanno ricevuto formazione specifica per supportarla al meglio, le istituzioni hanno garantito le strutture necessarie e la comunità scolastica l'ha accolta senza discriminazioni, vivendo con lei ogni giorno come una piccola vittoria.

La sindrome di Rett

La sindrome di Rett, con cui è nata Isabella, è una rara patologia neurologica dello sviluppo, che colpisce prevalentemente soggetti di sesso femminile. La malattia congenita interessa il sistema nervoso centrale, ed è una delle cause più diffuse di grave o gravissimo deficit cognitivo. Le bambine che ne sono affette imparano a comunicare prevalentemente con lo sguardo, ed è per questo che è conosciuta anche come "sindrome delle bambine dagli occhi belli".



Il lutto

L'intera comunità, insieme ai ragazzi e ai genitori, si è stretta intorno alla famiglia Menin, dimostrando affetto e solidarietà.

