Christian De Sica: «Adoro i giovani, ma tutte le ragazze sono vestite con minigonne, tacco 12 e la boccuccia gonfiata»

Christian De Sica è stato ospite di una delle ultime puntate di "Passa dal BSMT" dove, con Gianluca Gazzoli hanno ripercorso la sua carriera e la vita privata, tra aneddoti divertenti e un'analisi critica del futuro del cinema. Il politically correct ha davvero ucciso la comicità? De Sica è convinto che non si possa più dire nulla, ma se da un lato «per far ridere bisogna essere cattivi», dall'altro «è bene che certe cose non si dicano più e che ci sia più attenzione».

Ma non solo, Christian de Sica ha rivelato anche cosa pensa della nuova generazione, tra pregi e difetti.

Christian De Sica, l'analisi sui giovani d'oggi

Christian De Sica si è aperto molto nel podcast di Gianluca Gazzoli, analizzando la situazione attuale del cinema, a confronto con quella degli anni d'oro: «Noi siamo stati più fortunati, c'erano più soldi, facevamo 300 film, un sacco di spettacoli musicali. Adesso si fa un quarto di quello che prima si faceva. Le piattaforme come Netflix si salvano, ma non è come prima. Le vacanze duravano mesi, ma non dovevi essere ricco per partire al mare. Le famiglie meno facoltose partivano con la macchina e si stava in vacanza due mesi, luglio e agosto. Adesso la vancaza dura 6 giorni a Ferragosto. Non c'è più l'ottimismo che c'era allora».

Poi continua: «C'era un grande ottimismo, c'era più ignoranza, eravamo più provinciali, ma c'era ottimismo.

