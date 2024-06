Dario Fo e Franca Rame, il figlio Jacopo: «I tradimenti di papà? Mamma si infuriò, ma lui le chiese scusa con un fax di 7 metri»

di Redazione web

Figlio di Dario Fo e Franca Rame, l'arte e la comunicazione nelle vene. Jacopo Fo nasce a Roma il 31 marzo 1955, inzia come fumettista, poi la carriera da scrittore e attore. Ha pubblicato più di 30 libri tra saggi e romanzi, ha collaborato con numerose riviste e si occupa di ecotecnologie estreme. Al Corriere della Sera racconta il rapporto che ha avuto con entrambi i genitori. La mamma che gli «raccontava storie», il papà che gli insegnava a non distruggere i disegni solo perché non erano belli come lui voleva, ma ad aggiustarli. «Se commettevo qualche pasticcio, mi spiegavano il motivo per cui avevo sbagliato - racconta Jacopo Fo -. Non ho mai subito punizioni, volevano trasmettermi solo la passione. Mi ripetevano: fai quel che vuoi e campi di più».



La storia d'amore tra Dario e Franca

Lui un ragazzone dalle spiccate doti comunicative, lei donna di fascino. Dario Fo e Franca Rame A teatro si erano conosciuti, e sempre grazie al teatro si sono sposati e ritrovati.Tutto nella loro storia sembra evocare il palcoscenico, ribalta di ogni mondo possibile. Lui l'ha vista per la prima volta in una foto. Jacopo racconta che: «Mia madre era una donna intelligente. Bellissima, aveva molti corteggiatori, magari anche gente ricca, importante, ma ha scelto un uomo sensibile, spiritoso, che la faceva ridere».



Poi i tardimenti di lui, geloso della bella moglie - come spiega Jacopo: «Lei si arrabbiòi per i tradimenti di lui e annunciò di voler divorziare in tv, ospite della Carrà a Domenica in: Raffaella rimase di stucco, non si aspettava una dichiarazione così intima».

