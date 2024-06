Cristina Frazzica travolta e uccisa da una barca durante la gita in kayak: caccia al pirata che non si è fermato. L'ultima foto sui social prima di morire

di Redazione Web

Un'ultima storia su Instagram, nel quale raccontava la vista del bellissimo scorcio di Possillipo che poteva osservare dal suo kayak, con il quale stava facendo un'escursione. Poi, il dramma nel quale Cristina Frazzica, 30enne di Voghera, ha perso la vita. La giovane è stata travolta da una barca killer e il pirata al timone non si è fermato per prestare soccorso. Insieme a lei un amico che è riuscito a salvarsi e che ora dovrà aiutare nelle indagini. È successo domenica pomeriggio.

Cosa è successo

Secondo quanto si apprende, la canoa si sarebbe ribaltata dopo la collisione con un'altra imbarcazione che non si sarebbe fermata per prestare soccorso. A dare l'allarme è stato il proprietario di un motoscafo. Per la donna sono risultati vani i soccorsi. Indagini in corso per risalire all'imbarcazione in fuga.

Una giovane donna in kayak è stata travolta ed è morta durante un'escursione in mare a Napoli. È stata aperta un'inchiesta sulla tragedia avvenuta nel pomeriggio di oggi a largo di Posillipo, non lontano da Villa Rosebery, la residenza napoletana del Presidente della Repubblica. Sul posto i militari della guardia costiera e il pm di turno alla Procura di Napoli.

L'avvocato superstite

Saranno fondamentali le informazioni rese dall'avvocato superstite per fare luce sulla tragedia avvenuta ieri pomeriggio nelle acque di Posillipo, a Napoli, nei pressi della residenza presidenziale Villa Rosebery, dove Cristina Frazzica ha perso la vita.

Si cerca il pirata

Le operazioni di ricerca del natante, coordinate dalla Procura di Napoli, che ipotizza i reati di omicidio colposo e omissione di soccorso, saranno messe a punto nel corso di un briefing: secondo le prime informazioni, il kayak sarebbe stato investito da un natante che da nord procedeva verso gli attracchi partenopei di Mergellina e Napoli. Forse era diretto anche nei moli più a Sud sui quali ora si concentreranno i controlli agli attracchi. Gli inquirenti, la Capitaneria di porto, competente per i sinistri in mare, e i finanzieri sono anche alla ricerca delle testimonianze di chi potrebbe avere visto il disastro, costato la vita alla donna.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 10 Giugno 2024, 11:27

© RIPRODUZIONE RISERVATA