Omicidio Tramontano, Impagnatiello piange per il figlio ucciso: «Thiago era un freno. Il quadro con Giulia? In Spagna l'avevo ritrovata»

Alessandro Impagnatiello torna in aula. L'ex barman, accusato di aver ucciso la fidanzata Giulia Tramontano mentre era incinta al settimo mese del loro figlio, terminerà oggi (10 giugno) l'esame rispondendo alle ultime domande dei suoi difensori Giulia Geradini e Samanta Barbaglia. Poi testimonieranno gli psichiatri che hanno lavorato alla consulenza difensiva, dalla quale è emerso che Impagnatiello soffre di «un complesso disturbo» con «tratti narcisistici» e «ossessivo compulsivi».

Cosa ha detto Impagnatiello

«Svelare a Giulia che la tradivo è stato l'ennesimo sintomo che la mia testa stava impazzendo, questo non vuol dire che sono pazzo, non penso di essere pazzo, ma che ero saturo di dire bugie». Lo afferma in aula Alessandro Impagnatiello imputato per l'omicido della compagna Giulia Tramontano. Nel suo interrogatorio, iniziato la scorsa udienza, il 31enne ex barman ripete che l'annuncio della gravidanza ha innescato «un'altalena» di emozioni e la scelta di svelare la doppia relazione è dovuto all'esasperazione: «Ero un vaso completamente saturo di bugie e menzogne e non ero abituato a dire bugie. Era come se fosse strabordato qualcosa, come se dovessi svuotarlo perché qualcosa mi mangiava dentro. Non ho spiegazioni sul perché ho confessato il tradimento, così come non so perché permettevo all'altra ragazza di vedere il mio cellulare dove c'era tutta la mia vita con Giulia». «Una volta venuto a conoscenza del numero di effettive coltellate in carcere mimai il gesto con la mano. Non mi capacito di come sia potuto accadere», ha detto.