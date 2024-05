Pomeriggio 5, il caso Fedez-Iovino e l'aggressione: «La telecamera ha ripreso tutto»

di Cristina Siciliano

Il caso Fedez-Iovino a Pomeriggio Cinque. Myrta Merlino ha mandato in onda durante la puntata del 13 maggio un video recap sulla vicenda dell’aggressione ai danni del personal trainer Cristiano Iovino in piena notte, in via Traiano zona Citylife a Milano, il 22 aprile scorso. Il rapper ha dichiarato apertamente di essere vittima di un «accanimento mediatico» sulla vicenda di Iovino, smentendo categoricamente di essere sul luogo del pestaggio. La giornalista di Pomeriggio Cinque, Claudia Rossi ha esposto il suo pensiero a Myrta Merlino.

«Io credo che abbia fatto un grande autogol Fedez - ha spiegato -. Una persona estranea ai fatti magari si limita a dire "non voglio essere associato a questo fatto". Lui ha fornito troppi dettagli parlando di Iovino che è andato a Ibiza. Sarà innocente ma la sua difesa mi ha fatto riflettere».

La reazione di Iovino

Michel Dessì, l'inviato di Pomeriggio 5 si è presentato sotto casa del personal trainer, Cristiano Iovino, per cercare di fare chiarezza sui fatti. «Prima della diretta lo abbiamo visto sotto casa Iovino - ha spiegato Michel Dessì -.

