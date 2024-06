Ilary Blasi sullo yacht a Ponza con la sorella Melory: il primo bikini della stagione

di Cristina Siciliano

Iniziano i primi weekend al mare: Ilary Blasi ha deciso di lasciare Roma centro per trascorrere qualche giorno relax a bordo dello yacht sotto il sole di Ponza. In compagnia della sorella Melory e altre tre sue amiche, la conduttrice mostra attraverso una serie di scatti il suo fisico strepitoso. Per l'occasione Ilary ha sfoggiato il suo primo bikini firmato Mermazing beachwear a doppio colore (viola e rosa) very slim e con uno slip a brasiliana. Questo pattern, anche se con colori meno sgargianti, non stanca e conferma la sua grandissima capacità di non passare mai di moda.

Oroscopo della settimana, Marte entra in Toro e porta grandi rivoluzioni. Capricorno felice, Acquario un po' giù: chi sale e chi scende

Il weekend

Nonostante Ponza sia sempre stata una meta frequentata con Totti, oggi Ilary Blasi tutto sugli scatti in cui sorride sullo yacht disinvolta in compagnia della sorella Melory e le amiche Maria Benedetta Manca, Gloria Adornato e Giorgia Lillo Lori. Paesaggi strepitosi, il silenzio del mare, sorrisi e tranquillità: sono queste le cose che Ilary starebbe cercando in questo periodo.

La conduttrice infatti punta tutto sulla sua felicità e il suo equilibrio: Ilary Blasi sarebbe infatti intenzionata a chiudere la separazione dall’ex prima dell’autunno. Pare, infatti, che abbia chiesto una sentenza parziale per modificare lo stato civile da sposati a separati.

Cosa sta succedendo

Ci sarebbe una novità nella causa di separazione: i legali di entrambe le parti avrebbero consigliato loro di «godersi la vita privata lontano dagli occhi indiscreti». Come per i Ferragnez è partito il veto alla pubblicazione del volto dei loro figli Leone e Vittoria, così per Ilary Blasi e Francesco Totti la strategia è quella di tenere lontano dal web gli scatti con i nuovi amori. Eliminate dai social in un batter d'occhio le foto di Bastian Muller e Noemi Bocchi, la conduttrice e l’ex calciatore ora vivono (felicemente) le loro liaison in privato.

Ultimo aggiornamento: Sabato 8 Giugno 2024, 22:45

© RIPRODUZIONE RISERVATA