Oroscopo di lunedì 10 giugno 2024, la Luna in Leone infonde coraggio e sicurezza. Chi sale e chi scende

L'oroscopo di lunedì 10 giugno 2024. La Luna è in Leone e invita i segni ad avere più amor proprio, rendendoli sicuri di sé. Mercurio, Giove, Venere e Sole sono in Gemelli. Saturno e Nettuno sono nei Pesci, Marte e Urano sono in Toro. Plutone è in Acquario.

Il consiglio del giorno è: «Date più amore alle persone che vi circondano». Troppo presi dalla vita frenetica, spesso non ci soffermiamo a pensare alle ricchezze affettive che abbiamo. Che sia un amico o un affetto, dobbiamo apprezzare la loro vicinanza con una parola o un gesto premuroso. I segni di fuoco sono molto sicuri di loro stessi e vanno avanti a spron battuto. I segni di terra sono pazienti nelle decisioni lavorative e si dedicano alla scoperta di se stessi. Quelli d'aria rivedono le loro capacità comunicative e sono magnetici nella loro creatività. Quelli di acqua sono sensibili e spirituali.

Le previsioni di Leggo per lunedì 10 giugno 2024. Cosa succede ai segni di fuoco, terra, aria e acqua.