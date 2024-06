Asia Argento: «Sono sobria da 3 anni, senza alcol e droghe mi sento rinata. Questa è la mia faccia finalmente serena»

di Dajana Mrruku

Asia Argento celebra tre anni di sobrietà. L'attrice e regista ha festeggiato l'importante traguardo sfoggiando sui social la sua medaglietta, a corredo di un lungo post nel quale ha spiegato le difficoltà per tornare finalmente «serena».

Il traguardo

Asia Argento è fiera del suo percorso: «Oggi compio 3 anni di sobrietà. Questa data per me è più importante del mio compleanno: tre anni fa oggi iniziava il mio percorso di rinascita. Con l’aiuto dei fratelli e sorelle e del programma dei 12 passi ce la sto facendo, un giorno alla volta. E questo stile di vita, oltre ad essere bello, è molto più facile da seguire di quello che immaginavo».

Poi continua, raccontando come ha fatto ad arrivare a questo risultato: «Non cambierei il giorno più difficile e brutto da sobria con il giorno più bello in uso. Il programma funziona, funziona davvero. Penso diverso, parlo diverso, sogno diverso da sobria. Questa è la mia faccia di quasi cinquantenne finalmente serena. Grazie Simone Arrighi per aver immortalato questo momento. Grazie Sue per il chip. Grazie alla mia sponsor amatissima e soprattutto grazie ai miei figli per avermi sostenuta ed amata allora come ora, che sto imparando a capire chi sono veramente». Il programma di cui parla è quello dei 12 passi.

Cosa è programma dei 12 passi

L'associazione degli Alcolisti Anonimi nasce in America nel 1935 e ad oggi conta oltre 500 centri di recupero solo in Italia.

Quest'ultimo consiste nell'insieme dei principi guida su cui si basa il metodo di recupero degli Alcolisti Anonimi. L'American Psychological Association ha rivelato in cosa consiste questo processo: «Ammette che non si può controllare il proprio alcolismo, riconoscere l’esistenza di un potere superiore che può dare forza, esaminare gli errori passati con l'aiuto di uno sponsor, ovvero di un membro con esperienza, fare ammenda per questi errori, imparare a vivere secondo un nuovo stile di vita e aiutare a propria volta chi combatte con lo stesso problema». Si tratta quindi di esperienze condivise e di sponsor che sono riusciti a superare questo momento e che sono vicini alle persone che vogliono uscire dal tunnel della droga e dell'alcolismo.

I gruppi degli Alcolisti Anonimi, come si legge dal loro sito, sono frequentati soltanto da alcolisti e le riunioni sono condotte esclusivamente dagli alcolisti anonimi: durante gli incontri non sono presenti figure professionali come educatori o psicologi.

Ultimo aggiornamento: Domenica 9 Giugno 2024, 15:03

