Maltempo Italia, allerta arancione in Lombardia e gialla in Trentino e Veneto. In Toscana registrati oltre 4mila fulmini

Italia divisa tra caldo e temporali. Per la giornata oggi lunedì 10 giugno, allerta arancione per rischio temporali su parte della Lombardia, allerta gialla, Trentino-Alto Adige e Veneto, su parte di Lombardia e Toscana. Il quadro meteorologico e delle criticità previste sull'Italia è aggiornato quotidianamente in base alle nuove previsioni e all'evolversi dei fenomeni, ed è disponibile sul sito del Dipartimento della Protezione Civile (www.protezionecivile.gov.it), insieme alle norme generali di comportamento da tenere in caso di maltempo.



Milano, allerta maltempo: riunita l'unità di crisi locale. Il comune: «Attenzione massima, non sostate sotto gli alberi»