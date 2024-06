«Lavoro in un ristorante e il primo giorno ho fatto un turno da 9 ore senza pause, nemmeno per mangiare: è schiavitù»

di Hylia Rossi

Per i giovani che muovono i primi passi nel mondo del lavoro può risultare difficile capirne il funzionamento, cosa è legale, lecito o generalmente accettato. Si può andar via nei tempi definiti dal contratto o viene visto negativamente dal capo? Va bene fare una pausa quando si è particolarmente provati anche se gli altri dipendenti non sembrano averne bisogno? Se da una parte c'è la necessità di adattarsi a un ambiente che ha le sue regole (scritte o meno), dall'altra c'è il desiderio di combattere contro lo sfruttamento e le ingiustizie, la volontà di mettere il proprio benessere sempre al primo posto.

Un ragazzo, Alex, si è ritrovato ad avere a che fare con una situazione di questo tipo: un turno di nove ore, il suo primo giorno di lavoro in un ristorante, senza pause, neppure per mangiare. Alla fine della giornata, esausto, si chiede: «Cioè, è legale questa cosa?».

Turno di lavoro infernale

Dopo il primo giorno di lavoro ho imparato molto sull'industria alimentare - dice Alex in un video pubblicato sul suo account TikTok - e ho bisogno che qualcuno mi dica se tutto questo è legale.

Alex afferma che nel suo posto di lavoro precedente, in un grande magazzino, gli era stato detto che ogni quattro ore si aveva diritto a una pausa di 15 minuti, che diventano quindi 30 nel caso di un turno di 8 ore. Quando si ritovava particolarmente indaffarato e ritardava la pausa, i suoi superiori lo forzavano a prendersi il tempo necessario «così non ci denunci».

Inoltre, Alex si deve sempre occupare della chiusura: «Il capo si avvicina e mi fa "Sì scusa, ma nel linguaggio dei ristoranti il turno serale vuol dire che devi rimanere finché non hai finito di pulire la cucina, i pavimenti, i vassoi, le lavagne e tutto quello che farebbe un addetto alle pulizie e per cui certamente non hai firmato il contratto da 8.40 dollari l'ora"».

Tra l'altro, un collega l'ha informato della situazione ancora peggiore per le due settimane successive all'aperture, con turni dalle 9 alle 21: «Sono 12 ore, una tortura, perché sembra una schiavitù? È un lavoro, non una prigione». Diversi utenti hanno simpatizzato con la condizione di Alex, affermando di trovarsi in condizioni simili: «Io prendo 2.13 dollari l'ora più le mance, e faccio doppi turni. Mi porto qualcosa da mangiare di nascosto... non è legale ma è lo standard in molti posti in cui ho lavorato. Se la situazione era tranquilla, allora potevamo fare qualche pausa».

