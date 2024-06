Simona Ventura e Giovanni Terzi, spuntano le partecipazioni al matrimonio: «In calce hanno inserito l’Iban… che cafonata»

di Redazione web

Simona Ventura e Giovanni Terzi stanno per diventare marito e moglie: dopo sei anni di relazione, lui le ha chiesto di sposarlo sulla pista di Ballando con le Stelle in diretta su Rai 1. Il giornalista e la conduttrice si giureranno amore eterno il prossimo 6 luglio a Rimini, precisamente al Grand Hotel della località marittima che, come ha rivelato Ventura nell'intervista a Gente, è uno dei loro posti del cuore. Nelle ultime ore, i due futuri sposi sono finiti al centro del gossip per le loro partecipazioni di matrimonio e il motivo è presto detto.

Le partecipazioni di matrimonio

Simona Ventura e Giovanni Terzi si sposeranno il 6 luglio prossimo e, perciò, gli invitati al matrimonio hanno già ricevuto le partecipazioni.

Le nozze "bipartite"

Simona Ventura e Giovanni Terzi, prima di celebrare il loro matrimonio a luglio, festeggeranno anche a Milano il prossimo 26 giugno: hanno organizzato un mega party con 1000 invitati ed Enzo Miccio, il noto wedding planner si sta occupando di tutto.

