Bagaglio a mano a pagamento, usa il "trucco del cuscino" per risparmiare ma viene scoperto: «Portato via dalla polizia, addio vacanze»

Per tante persone sembra che il budget per le vacanze si stia riducendo sempre di più e aumentano, di conseguenza, i "trucchi" per risparmiare qualche soldo e potersi permettere un po' di relax. Per quanto questi trucchi siano originali e magari anche funzionanti, si tratta spesso di comportamenti al limite della legalità, dei modi di sfruttare delle ambiguità nei regolamenti, soprattutto quando si tratta di compagnie aeree. Il bagaglio a mano, infatti, è sempre più spesso a pagamento, escluso dal prezzo del biglietto, ed è compresa soltanto una borsa di piccole dimensioni.

Per questo motivo i social si sono riempiti di video in cui si spiegano vari trucchi, tra cui quello del cuscino. Eppure, non sempre questi metodi funzionano e in alcuni casi possono costare la vacanza, come nel caso di un uomo che è stato ripreso in aeroporto da Natasha. Lei, testimone del gesto, si chiede: «Ne vale la pena?».

Il "trucco del cuscino" finisce male

Uno dei metodi utilizzati dai passeggeri ansiosi di risparmiare sul costo del bagaglio a mano è quello di utilizzare la federa di un cuscino e riempirla di vestiti e altri oggetti utili per il viaggio, per poi salire a bordo facendo finta che si tratti semplicemente di un normalissimo cuscinetto che aiuta a dormire comodi sul volo.

«Smettetela di lasciarvi influenzare da quei siti e dai social che vi danno consigli e trucchetti del genere, perché a volte non funzionano - dice la donna, che poi passa a raccontare l'accaduto -. Questo tizio stava provando a portare a bordo una federa piena di abiti e altra roba, e voleva convincere tutti che si trattava solo di un cuscino. L'altro però gli ha detto "si vede benissimo che non è un semplice cuscino, dai", e gli ha dato la possibilità di pagare la cifra aggiuntiva».

Fino all'ultimo il "furbetto" non si è espresso, e appena prima che chiudesse il gate ha detto che avrebbe pagato e ha provato invece a sgattaiolare oltre per imbarcarsi. A quel punto i dipendenti hanno deciso di chiamare la polizia, che lo ha scortato fuori. La maggior parte degli utenti sembrano essere d'accordo sul fatto che non valga la pena fare tutto ciò se si rischia di entrare nella lista di coloro che non possono più volare, oltre a rovinarsi la vacanza. Qualcuno, poi, chiarisce: «Il trucco prevede che si usi il cuscinetto per ol collo, non una federa normale...».

