Pestaggio Iovino, cosa non torna nella versione di Fedez: le parole della criminologa

Il pestaggio di Cristiano Iovino, avvenuto in una discoteca nella notte tra il 22 e il 23 aprile, sta tenendo banco nelle news del gossip italiano soprattutto per via del fatto che quella sera, in discoteca, era presente anche Fedez. Il rapper ha dichiarato di non essere responsabile dell'accaduto, ma non tutti la pensano allo stesso modo. Ad analizzare il fatto di cronaca è stata una criminologa.

Le parole dell'esperta

Ai microfoni di Pomeriggio 5, infatti, è intervenuta la criminologa Anna Vagli, che ha analizzato il linguaggio del corpo dell'ex marito di Chiara Ferragni in quel video. Ma cosa è successo davvero? Qual è la verità su quella notte e sul pestaggio di Iovino?

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 15 Maggio 2024, 11:25

