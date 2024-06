Nicola Vernola, chi è l'avvocato più giovane d'Italia: «Sogno di diventare presidente del Bari calcio»

di Redazione web

Si è diplomato a 16 anni e mezzo, grazie al suo istituto che prevede un regolamento diverso, poi la laurea in Giurisprudenza alla Luiss e il superamento dell'esame di Stato. A soli 22 anni Nicola Vernola è l'avvocato più giovane d'Italia. Non è l'unico, ma è da sottolineare la costanza. Un giusta dose di bilanciamento tra la vita privata, lo studio e il lavoro. Sogna di diventare un avvocato tributarista e «poterlo fare in Chiomenti già mi riempie d’orgoglio», racconta al Corriere della Sera. Appassionato di Bari e tifoso del calcio: questa la sua «legge» del cuore. Il giovane aspira a diventare anche presidente della squadra barese.

Gli studi e la carriera

Il percorso scolastico di Vernola inzia a 5 anni, fa la «primina». Poi si diploma a quasi 17 anni A al liceo classico sperimentale «Quinto Orazio Flacco» di Bari: quattro anni invece di cinque perché questo istituto, come altri in Italia, permette di diplomarti un anno prima con un calendario di lezioni più fitto. Iscritto all’università Luiss di Roma, completa la laurea magistrale in Legge in soli 4 anni, anticipando un paio di esami all’anno.Poi i due anni di praticantato e infine l’esame di Stato per diventare avvocato, superato senza intoppi. La famiglia, gli amici e la ragazza lo hanno sempre supportato. «Mi hanno sempre consentito di studiare in serenità, che non mi ha fatto mai mancare nulla e di questo sono grato, perché non è scontato crescere in un ambiente familiare sereno», racconta Nicola.



Ultimo aggiornamento: Lunedì 10 Giugno 2024, 11:34

© RIPRODUZIONE RISERVATA