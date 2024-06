Elezioni, Ilaria Salis e Roberto Vannacci sono europarlamentari. L'ex insegnante: «Sono commossa»

di Redazione Web

Se uno dei due risultati probabilmente era scontato, l'altro è assolutamente una sorpresa, almeno nelle proporzioni. La Lega porta Roberto Vannacci all'Europarlamento, nonostante una percentuale che vede il partito guidato da Matteo Salvini superato da Forza Italia rispetto alle elezioni di due anni fa. Ma sugli stessi banchi del generale siederà anche Ilaria Salis, eletta con Alleanza Verdi-Sinistra che ha conquistato un sorprendente 6,9%.

Salis: sono commossa

«Ilaria Salis è molto contenta e commossa. Mi ha detto 'non ci credo, voglio aspettare la fine, i risultati definitivi'. Io le ha detto: 'dai Ilaria, ce l'abbiamo fatta'», ha commentato il portavoce di Europa Verde Angelo Bonelli nel comitato elettorale di Avs a Roma raccontando la telefonata avuta poco fa con la candidata. «Se eletta lei deve uscire dai domiciliari», ha aggiunto.

Cosa succede ora?

«Adesso il tema per Ilaria - dice il papà di Ilaria Salis, Roberto Salis - è che cosa succede da questo momento, al momento in cui Ilaria tornerà finalmente in Italia. Abbiamo un'europarlamentare europea che credo prenderà anche una buona quantità di preferenze, quindi vorrà dire che molti cittadini italiani sono andati in una cabina elettorale a scrivere il suo cognome nella scheda. E adesso sarà il momento di capire come le istituzioni italiane si adopereranno per far sì che finalmente la volontà dei cittadini italiani sia rispettata come si deve».

A chi ha chiesto se Ilaria Salis possa già rientrare nei prossimi giorni, il padre ha risposto: «questo bisogna chiederlo al ministro Tajani». «Ilaria - ha spiegato al Tg3 - non è una candidata normale. È ancora ai domiciliari e con una cavigliera.

Vannacci eletto

«I risultati sono molto promettenti. Il target che mi ero posto si sta avvicinando sempre di più e quindi sono molto contento, però siamo alle prime scaramucce di una battaglia per cui non mi voglio esporre prima della fine delle ostilità», è stato il primo commento a caldo di Roberto Vannacci. Sui voti presi in generale dalla Lega «li lascio commentare al segretario del partito. Io sono orgogliosamente candidato all’interno della Lega, ma sono un candidato indipendente e quindi non commento i risultati di un partito di cui non faccio parte», spiega.

Vannacci non è stupito del consenso ricevuto, anche se al momento sono «dati parziali, quindi non voglio sbilanciarmi. Avevo ottimi ritorni. Ovunque mi sia mosso negli ultimi due mesi ho sempre trovato una grande condivisione, una grande simpatia e una grande curiosità nei miei confronti e quindi mi aspettavo sicuramente dei risultati promettenti», dice.

