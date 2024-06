Investito da un cinghiale, Stefano Violati muore in scooter a Roma: aveva 58 anni, era il cugino del marito di Maria Grazia Cucinotta

di Redazione web

Era in sella al suo motorino quando un cinghiale gli ha tagliato la strada. Non ha fatto in tempo a frenare e l'impatto con l'animale è stato inevitabile: così è morto su via di Santa Cornelia domenica sera Stefano Violati, 58 anni, mentre si trovava ad appena 50 metri da casa sua, nel quartiere Cassia di Roma. A dare notizia della morte dell'imprenditore è oggi Il Messaggero.

Chi era

Stefano Violati aveva 58 anni ed era figlio di Fabrizio Violati, fino al 1987 propietario delle acque Ferrarelle e Sangemini. Aveva un figlio, Matteo, e una moglie. Stefano era anche cugino di Giulio Violati, marito di Maria Grazia Cucinotta, e aveva una società con la quale si occupava delle auto d'epoca di famiglia (suo padre fu un appassionato collezionista di Ferrari).

