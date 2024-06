Fuma una sigaretta elettronica sul volo Ryanair: il comandante blocca il decollo, fa inversione in pista e lo fa scendere

di Redazione Web

Ha acceso una sigaretta elettronica (una Iqos) sul volo Brindisi-Bologna, mentre l'aereo stava per decollare. E per questo un uomo di circa 40 anni è stato multato per circa 2mila euro e gli è stato impedito di volare.

Fuma sul volo, multato e fatto scendere

L'episodio è accaduto venerdì sera in Aeroporto del Salento, mentre il vettore della Ryanair effettuava l'ultimo giro di pista prima del decollo.

L'uomo ha acceso la sigaretta elettronica, ma lo staff della compagnia low cost se ne è accorto. Il passeggero ha provato a giustificarsi per evitare il peggio, ma è stato invitato a scendere, perdendo il diritto di volare, mentre l'aereo tornava alla base di partenza. Poi il vettore è ripartito (con un pizzico di ritardo).

Ultimo aggiornamento: Domenica 9 Giugno 2024, 14:30

