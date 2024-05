Elettra Lamborghini dà il benvenuto al nuovo membro della famiglia: «Sei arrivato tu che sei già così speciale»

di Redazione web

Elettra Lamborghini non ha mai nascosto la sua grande passione per gli animali e a casa è circondata da cavalli, cani e anche scoiattoli. La cantante, che compirà 30 anni tra due giorni, precisamente il 17 maggio, ha ricevuto un graditissimo regalo in anticipo: un nuovo cavallo. Elettra ha condiviso la sua felicità con un post Instagram pieno d'amore nei confronti del nuovo arrivato in famiglia. Nelle foto social compare anche il marito Afrojack. Ecco che cos'ha scritto Elettra.

Il post Instagram di Elettra Lamborghini

Elettra Lamborghini ha condiviso un nuovo post sul proprio profilo Instagram in cui annuncia l'arrivo di un nuovo cavallino bianco e marrone. A corredo delle foto, la cantante ha aggiunto la didascalia che recita: «E dopo un viaggio lunghissimo in una giornata di pioggia… sei arrivato tu. Non vedevo l'ora di conoscerti amore mio, benvenuto nella nostra famiglia! Sei già così speciale per me, l'ho capito da subito… ed ora io avró cura di te. Tra 2 giorni è il mio compleanno… l'amore che provo per i cavalli e l'amore che mi danno e mi hanno sempre dato è il regalo più bello che potessi ricevere. Mi scoppia il cuore di felicità!», con tanti cuoricini rossi.

La storia Instagram di Elettra

Elettra Lamborghini non ha, però, svelato il nome del nuovo arrivato in famiglia che è già molto coccolato.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 15 Maggio 2024, 20:32

© RIPRODUZIONE RISERVATA