Elettra Lamborghini si prepara al tour estivo: «Non so se sono pronta a sudare così tanto»

Elettra Lamborghini è pronta a infuocare nuovamente tutti i palcoscenici d'Italia e non solo. La cantante, infatti, si sta preparando per il nuovo tour estivo. Lo scorso anno il suo "Elettraton Tour" ha riscosso moltissimo successo tra i fan che si sono davvero divertiti a cantare e ballare insieme a lei. Nelle sue ultime storie Instagram, Elettra si trova in palestra con i suoi ballerini dove si sta esercitando con le nuove coreografie che, una volta pronte, dovrà esibire davanti a folle urlanti.

Il tour di Elettra Lamborghini

Elettra Lamborghini non vede l'ora di incontrare di nuovo i suoi fan e per loro sta preparando alcuni concerti con i fiocchi. Poco fa, la cantante ha mostrato di essere in sala prove e si è filmata mentre ballava con una borraccia al posto del microfono. Elettra ha scritto: «Nuova coreografia di Corazon. Non ho idea di cosa io stia facendo», ha scherzato aggiungendo l'emoticon con le lacrime dalle risate.

La cantante di "Pistolero" ha, quindi, aggiunto: «Ragazzi, in queste settimane ho solo annunci da darvi...

Elettra Lamborghini e i fan

Elettra Lamborghini ha un ottimo rapporto con i suoi fan: loro la adorano e lei adora loro. Infatti, molto spesso nelle sue storie Instagram, la cantante si rivolge, si confida o scherza con i suoi supporters che sono sempre lì per lei. In tanti non vedono l'ora di rivederla sul palco quest'estate.

