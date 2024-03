Elettra Lamborghini, maschera sul viso: «Mi sono bruciata». La scottatura in spiaggia tra le braccia di Afrojack

di Redazione web

Elettra Lamborghini e il marito Afrojack vivono a Miami, Stati Uniti e lì è già piena estate quindi i due trascorrono molto tempo anche in spiaggia, oltrechè in studio di registrazione. La cantante di "Pistolero" ama condividere con i suoi follower le proprie esperienze, sia quelle positive sia quelle un po' meno belle. Ad esempio, nelle scorse ore ha pubblicato alcune foto romantiche insieme al dj e alla loro cagnolina Lea e, poi, ha svelato di essersi letteralmente bruciata, ecco perché in una delle storie Instagram indossa una maschera nera per il viso.

Le storie Instagram di Elettra Lamborghini

Elettra Lamborghini ha pubblicato delle dolci foto insieme al marito Afrojack: i due sono sdraiati, abbracciati e sorridenti su un lettino in spiaggia e guardano l'obiettivo.

Elettra, poi, racconta anche l'imprevisto capitatole: probabilmente non si è messa la crema solare in viso e si è letteralmente bruciata. Per trovare un po' di sollievo, la cantante sistema una maschera nera di tessuto sul proprio viso e ancora una volta ribadisce: «Mi sono scottata».

Elettra e il matrimonio con Afrojack

Elettra Lamborghini è molto innamorata del marito Afrojack e così anche il dj che spesso le dedica dolci parole sui social. Il loro matrimonio, come spiegato più volte dalla cantante, funziona perché oltre all'amore e alla passione c'è anche il divertimento. Ad esempio, qualche settimana fa, Elettra ha pubblicato un video in cui finge di assumere una posizione sexy insieme al marito, invece, voleva solo controllare se avesse o meno dei brufoli sul viso.

