Elettra Lamborghini, la foto con la nonna commuove i fan: «Ogni volta che sono nei paraggi passo a salutarla. Non dimenticatevi mai di farlo»

Elettra Lamborghini ha sempre dichiarato di essere molto legata alla sua famiglia e alle sue origini, nonché ai suoi amati cavalli che non lascerebbe mai. La cantante è molto riservata per quanto riguarda i genitori e le sorelle e, infatti, nei suoi canali social non compaiono quasi mai, salvo il marito Afrojack che, comunque, è un personaggio molto famoso a livello mondiale.

Quando, però, si tratta di occasioni speciali, Elettra non esita un secondo a scattarsi un selfie con "il parente di turno" e a esprimere il suo amore come, ad esempio, è successo quando le sue sorelle, le gemelle Flaminia e Lucrezia hanno compiuto 22 anni.

Nelle scorse ore, sul proprio profilo Instagram, la cantante ha pubblicato una foto insieme a una persona a lei molto cara: la sua nonna.