Elettra Lamborghini: «Soffro tantissimo il mal d’auto». Il trucco per evitare il malore

Elettra Lamborghini si trova spesso in viaggio per motivi di lavoro e di piacere, vivendo tra l'Italia, i Paesi Bassi e l'America. Il marito Afrojack è uno dei dj più famosi al mondo e spesso lei lo segue durante le sue date in giro per il mondo, mentre la scorsa estate, lei è stata protagonista di un tour in Italia con il suo "ElettratonTour". Prendendo tutti questi mezzi di trasporto, sembrerebbe molto strano per i fan vedere che oggi, 29 febbraio, Elettra ha raccontato di soffrire moltissimo il mal d'auto.

Il trucco per evitare di stare male

Elettra Lamborghini ha condiviso con i suoi follower la sua merenda in macchina, una banana per mandare via il mal di macchina: «Non io che ultimamente soffro così tanto la macchina (dietro) che per non svomitazzare mi porto del cibo ovunque.

La cantante sembrerebbe essere diventata molto sensibile agli odori forti e ai viaggi in macchina, tanto da dover trovare sempre di più trucchi per sconfiggere i malori.

