Disneyland, una coppia ha vissuto nascosta nel parco per 15 anni. E nessun visitatore se ne è mai accorto

Vivere dentro Disneyland è probabilmente il sogno di moltissimi fan del magico universo creato da Walt Disney. Una coppia di americani, Owen e Dolly Pope, lo ha realizzato per ben 15 anni: i due texani, infatti, hanno vissuto nell'enorme parco divertimenti in California tra il 1955 e il 1971, come racconta il sito Allociné. C'è ovviamente un motivo dietro a tutto questo: la coppia era responsabile della “Fattoria dei pony”, la principale attrazione equestre di Disneyland. I due alloggiavano a Frontierland, un’area del parco divertimenti californiano dedicata al selvaggio West, nascosta alla vista della maggior parte dei visitatori.

Chi erano Owen e Dolly

Owen e Dolly erano grandi specialisti di cavalli e furono contattati nel novembre 1951 da Walt Disney come consiglieri per quanto riguardava le attrazioni equestri nel parco che stava per aprire. Una volta assunti, con il compito di prendersi cura degli animali, inizialmente furono costretti a vivere in una roulotte presso l'attrazione dove allevavano e addestravano i primi cavalli, aiutando anche nella costruzione di carri e carrozze. In seguito, ai coniugi fu consentito di stabilirsi nella “Casa dei Papi” (il nome deriva dal loro cognone, “Pope”), un’elegante casa bianca e verde di 120 mq situata dietro al ranch aperto al pubblico.

Il ritiro

Owen e Dolly Pope furono gli unici abitanti di Disneyland. I coniugi gestirono la Disneyland Pony Farm per 15 anni.

