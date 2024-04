Nonna porta i nipotini a Disneyland senza dirlo a mamma e papà, e la nuora si infuria: «Mio figlio mi prega di chiederle scusa, lei non mi parla più»

di Serena De Santis

Andare a Disneyland è il sogno di ogni bambino, peccato che si è trasformato in un vero e proprio incubo per due bambini e la colpa sembrerebbe essere della loro nonna. Quest'ultima, infatti, aveva deciso di portarli nel parco divertimenti senza avvertire suo figlio e sua nuora, i genitori dei piccoli. Ma, non appena sono tornati a casa, la donna anziana ha ricevuto diversi insulti da parte di mamma e papà dei piccoli (soprattutto dalla loro mamma), che adesso non parla più con la suocera.

«Mia nuora non mi parla più - ha scritto in un lungo post pubblicato online la nonna dei bambini -. Mi ha accusato di aver violato un suo diritto, per me ha esagerato. Mio figlio mi sta pregando di chiederle scusa, ma secondo me non ho fatto nulla di male».

Il compleanno a Disneyland e la rabbia della mamma

La nonna stava badando ai suoi due nipotini, visto che i genitori erano volati in Messico per partecipare a un matrimonio, quando ha ricevuto l'invito di un compleanno. Una festa che si prospettava davvero molto interessante, visto che il festeggiato avrebbe portato tutti gli invitati a Epcot: il parco dedicato esclusivamente alla tecnologia di Disneyland, in Florida. Per non lasciare i bambini da soli, allora l'anziana ha deciso di portarli con sé, facendogli passare anche una bellissima giornata nel parco divertimenti più bello del mondo. Peccato, però, che ha dimenticato di avvisare i genitori dei bambini.

Il desiderio della mamma dei piccoli, infatti, era quello di andare con loro per la prima volta a Disneyland. Stava anche mettendo i soldi da parte e, non appena ha saputo che la suocera li aveva portati senza avvertirla «ha dato letteralmente di matto - ha dichiarato la signora anziana -.

Il figlio, nonché papà dei bambini, ha pregato la madre di chiedere scusa alla propria moglie. Però la nonna non vuole sentire ragioni. «Mio figlio mi ha detto che ho fatto una cosa orribile, ma secondo me esagerano - ha concluso l'anziana donna -, non credo di aver fatto una cosa così cattiva. Alla fine ho portato soltanto i miei nipoti a un compleanno, che peraltro si festeggiava a Disneyland! Quando sarebbe mai ricapitato?»

Il parere del web

Non appena l'anziana signora ha pubblicato il post online, chiedendo se avesse sbagliato con i nipoti, sono stati tanti gli utenti che si sono trovati d'accordo con la posizione della donna. Alcuni hanno scritto: «A loro stavi facendo un favore a fargli da babysitter ai loro figli, e questo è il ringraziamento? Alla fine non hai fatto nulla di male, sei andata a un compleanno e hai portato i bambini con te. Non volevi sabotare il piano della loro mamma».

Altri, invece, hanno detto: «Questi genitori mi sembrano molto immaturi, spero vivamente per i bambini che la situazione si risolva. È assurdo litigare per Disneyland!».

Ultimo aggiornamento: Giovedì 4 Aprile 2024, 14:42

© RIPRODUZIONE RISERVATA