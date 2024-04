Elettra Lamborghini torna in studio di registrazione, ma senza soddisfazione: «Mi fa ca*** la mia voce oggi. Vorrei piangere...»

di Redazione web

Elettra Lamborghini si è sempre distinta perché non usa tanti mezzi termini per dire ciò che pensa o per criticare qualcosa (o qualcuno) che la infastidisce. Anche se questo qualcosa le appartiene. Come è successo nelle sue ultime storie Instagram. Elettra è in sala di registrazione e i suoi ammiratori non vedono l'ora di sentire la nuova musica a cui, probabilmente, sta lavorando. La cantante di "Pistolero", tuttavia, se l'è dovuta vedere con un piccolo imprevisto che, forse, non ha reso così produttiva la sessione musicale, dato che, c'entra la sua voce.

La storia Instagram di Elettra Lamborghini

Microfono davanti, cuffie e sala insonorizzata ma anche un'espressione un po' triste e scocciata. Elettra Lamborghini ha registrato un mini video selfie, poi pubblicato sulle proprie storie Instagram, proprio così, con questo mood e ha spiegato ai suoi fan: «Ho avuto la sinusite.

Elettra a Miami

Elettra Lamborghini vive a Miami, Florida, insieme al marito Afrojack e alla loro cagnolina Lea. La cantante pubblica spesso storie e post in cui mostra le spiagge oppure la sua casa con vista sull'oceano e sembra davvero contenta di vivere negli Stati Uniti. Per augurare buona Pasqua ai suoi fan, ha pubblicato varie foto insieme a Lea che hanno riscosso molto successo tra i follower che si sono complimentati, per l'ennesima volta, per la sua bellezza.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 5 Aprile 2024, 09:23

© RIPRODUZIONE RISERVATA