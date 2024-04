Elettra Lamborghini furiosa sui social: «Stasera ne ho per tutti». I commenti sul fisico degli hater: cosa è successo

di Redazione web

«Lei è bella ma è pazza», scrive Elettra Lamborghini mentre si mostra in intimo sexy sui social. Qualcuno però l'ha criticata per la "troppa sicurezza" o "per la posa". Così la cantante ha risposto per le rime.

Le numerose storie Instagram di Elettra Lamborghini iniziano con un video in cui commenta il suo lato B: «Ragazzi, riguardavo le mie foto e devo dire, gran cu**. Non male veramente». La cantante, poi, pubblica due immagini in cui si vedono numerosi mazzi di rose rosse e un orsacchiotto gigante. È la sorpresa che le ha fatto Afrojack e che lei ha commentato così: «E poi torni a casa e trovi questo.

Ecco, quindi, che Elettra inizia a postare le critiche di alcuni follower. Qualcuno le ha scritto: «Senza offesa, però, si vede che sei tutta rifatta, sembri una bambola gonfiabile» e lei risponde: «No, quelle le usi tu amore. Si vede che ne usi così tante che hai perso la concezione della realtà. Io sono carne e ossa, mettiti gli occhiali». E ancora, qualcuno le fa notare che ha un brufolo sul lato B ed Elettra, senza mezzi termini, scrive: «È un neo co***».

Elettra Lamborghini continua, poi, a pubblicare gli screenshot delle offese ricevute e spiega: «Stasera ne ho per tutti. Una ragazza che mi scrive che si vede che uso Photoshop per tutto... ma secondo te, io ho bisogno delle app per farmi fotografare?».

