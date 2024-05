Kickboxer morto a 51 anni, malore improvviso per Antonio Gerace dopo l'allenamento. L'addio: «Quante battaglie insieme amico mio»

di Redazione web

Un atleta di 51 anni di kick boxing è morto dopo aver accusato un malore ieri in una palestra di Vigevano (Pavia). Soccorso dagli operatori del 118 e trasportato in ambulanza all'ospedale Humanitas di Rozzano (Milano), Antonio Gerace è morto nella tarda serata di ieri. Il 51enne era noto negli ambienti del kick boxing, sport che praticava anche a livello agonistico. Ieri sera, dopo aver iniziato la seduta di allenamento, si è seduto a bordo ring e ha detto a un amico di non sentirsi bene. Pochi secondo dopo si è accasciato a terra e ha perso i sensi.

I compagni di allenamento hanno utilizzato il defibrillatore in attesa dell'arrivo dei soccorritori. Quindi l'inutile trasferimento in ospedale.











L'ultimo saluto

«Ciao Antonio Gerace Ti voglio ricordare così, sorridente e molto umano. Grazie per quello che hai sempre comunicato con il tuo modo di fare, rispetto, serietà e umanità. Ciao amico mio ci mancherai. R.I.P.».

Vecchi amici che praticavano lo stesso sport, hanno omaggiato il 51enne: « Ciao Antonio Gerace , non ci sono mai parole giuste in questi momenti, ma il fatto che tutto il movimento ti stia salutando, dedicandoti un pensiero d'affetto e di cordoglio significa che hai seminato solo amicizia e belle cose!!! Quante battaglie tra Mma, grappling e jiu jitsu!!!! Ci siamo proprio visti e salutati alla gara di Novara ,che hai anche vinto!!! Ci vediamo nel Walhalla amico!!!».

