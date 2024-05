George Ciupilan, la trasformazione fisica dopo l’aggressione. Ma i fan sono in ansia: ecco il motivo

di Cristina Siciliano

George Ciupilan, ex concorrente del GfVip, dopo aver subito una violenta aggressione lo scorso gennaio, ha deciso di trasformare completamente il suo fisico, diventando a tutti gli effetti un bodybuilder. Sul suo profilo Instagram, l'ex gieffino ha condiviso un video dove mette in mostra i suoi muscoli durante una gara nel settore del body bulding. La trasformazione fisica di George è incredibile. «To be continued», scrive su Instagram.

George Ciupilan e l’aggressione in strada: «Mi hanno chiesto scusa e io…»

Il cambiamento

George Ciupilan per cercare di cambiare al meglio il suo fisico si è affidato al personal trainer Andrea Miccio.

L'aggressione

George Ciupilan, lo scorso gennaio è stato aggredito da un gruppo di ragazzi fuori una discoteca ad Albissola. L'ex gieffino durnate l'intervista a Verissimo aveva ammesso di non conoscere i suoi aggressori e che il motivo che li avrebbe spinti ad aggredirlo dipendevano forse dalla sua popolarità ottenuta partecipando al Grande Fratello Vip e dal lavoro come influencer.

