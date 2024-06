Fedez, Garance Authié come Chiara Ferragni? Il dettaglio dietro le quinte del videoclip Sexyshop

di Dajana Mrruku

Fedez e Garance Authié ormai inseparabili. Dopo il gossip nato durante il moto GP di Monaco quando i due sono stati ripresi da alcuni fan mentre passeggiavano tenendosi per mano, il rapper e la modella francese di 20 anni hanno continuato a vedersi, a volte di nascosto, altre meno. Ultimamente i due non si nascondono più, nonostante non abbiano ancora reso ufficiale la loro storia. Solo qualche giorno fa Garance ha raggiunto Fedez a Milano e i due hanno cenato insieme di fronte alla vista del Duomo di Milano.

Oggi pomeriggio, 10 giugno, il rapper sta registrando il nuovo videoclip del suo ultimo singolo "Sexyshop" insieme all'amico di sempre, Emis Killa. Ma non sembra essere andato da solo.

Garance nel videoclip di Fedez?

Prima era Giulia Valentina nel videoclip di "Magnifico", poi è stato il turno di Chiara Ferragni in "Bella Storia" e per ultima, forse, Garance Authié in Sexyshop.

Fedez sta girando il videclip di Sexyshop proprio in queste ore e ha documentato l'esperienza con il suo amico Emis Killa.

Che sia stata inclusa anche lei nelle riprese del videoclip di Sexyshop? O ha solo dolcemente accompagnato il rapper? Non resta che aspettare l'uscita del video per scoprirlo.

