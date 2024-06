«Mio marito è più vecchio di mia madre, ma la differenza di età non è un problema: per lui ho lasciato tutto e giriamo il mondo in barca»

di Redazione web

Lei ha 33 anni, lui 64, sono sposati e vivono insieme sulla loro barca attraversando il mondo. Non di rado si sentono addosso gli sguardi della gente che incrocia il loro cammino, ma per la coppia non c'è niente di cui parlare. «Siamo in totale armonia, non notiamo la differenza di età perché ci piacciono le stesse cose allo stesso modo».

Mark Jensen, 64 anni, originario di Sydney, si è comprato una barca subito dopo essere andato in pensione a 48 anni, al termine di una carriera nel settore dei media e dell'intrattenimento come produttore e autore. Marjorie, sua moglie, ha 33 anni ed è nata in Francia, ha lavorato per il governo francese per poi prendersi un periodo sabbatico in modo da poter raggiungere suo marito in barca e partire all'avventura con lui in giro per il mondo.

La loro storia

I due si sono incontrati nel 2019 a Cherbourg, nel nord della Francia, grazie a un amico in comune, un collega di Marjorie con cui Mark stava prendendo una birra. Marjorie si è unita al tavolo, è stata presentata a Mark e a un certo punto si è ritrovata da sola con lui. «Ho pensato, "cosa succede adesso?"», ha ricordato Mark al Daily Mail, dal momento che lei non parlava inglese e lui non parlava francese. Marjorie, imbarazzata, ha fatto allora «come ogni francese: quando ti chiedono se parli inglese, dici "un po'" e poi ti fermi lì e non sai cosa dire dopo». Tuttavia, anche quando il collega è tornato al tavolo, non ha potuto smettere di guardare Mark, e a fine serata era completamente innamorata di lui, ha detto.

Mark però proveniva da un periodo in cui si era rassegnato alla vita da solo, e anche in quel momento, seppure si sentisse molto attratto dalla ragazza, si preoccupava della compatibilità della sua vita con quella di Marjorie: le disse che se avesse iniziato una relazione con lui avrebbe dovuto vivere sulla sua barca, con la quale avrebbero viaggiato per il mondo. Da quel giorno hanno iniziato ad uscire, suscitando le reazioni più o meno sconvolte della gente che li vedeva insieme: «in Belgio ho baciato Mark in un ristorante e c'erano persone accanto a noi che sembravano scioccate», ricorda Marjorie.

Marjorie e Mark ora sono sposati e raccontano che il segreto che li tiene insieme è l'immaginazione che li contraddistingue e li fa sentire ugualmente giovani: «Amo l'immaginazione di Marjorie, me ne accorgo quando guarda un film o un anime. La maggior parte delle persone perde la fantasia quando ha 23 o 25 anni, ma Marjorie ce l'ha ancora e ce l'avrà fino a quando avrà 70 anni», afferma Mark, che poi conclude: «Marjorie ha un atteggiamento giovane, come me».

Progetti futuri

Attualmente la coppia si trova a Fort Lauderdale, in Florida, dopo essere salpata dai Caraibi, e insieme hanno deciso di attraversare l'Atlantico il prossimo anno con l'idea di trascorrere un po' di tempo in Francia e in Inghilterra.

Sulla barca stiamo insieme tutto il giorno, tutti i giorni, e facciamo affidamento l'uno sull'altra. Io e Marjorie stiamo vivendo le nostre avventure, e questo è l'importante.

