Tic all'occhio, il dottore spiega le cause e come farlo smettere: «Il motivo più diffuso? Il consumo eccessivo di caffeina»

La giornata sembra procedere come sempre tra sveglia, lavoro e impegni, finché d'un tratto si viene sorpresi da un fastidioso tremore all'occhio. Nonostante non sia generalmente nulla di serio, può durare anche diverse settimane e suscitare preoccupazione: qual è stata la causa scatenante? C'è qualche abitudine che sarebbe meglio modificare? In un video pubblicato sui social il dottor Julian Prosa, optometrista, tenta di calmare gli animi dei più ipocondriaci spiegando le cause del tic all'occhio e condividendo alcuni suggerimenti che possano aiutare a prevenirlo.



I consigli dell'esperto

Innanzitutto, occhio al consumo di caffeina! Il dottor Prosa, infatti, spiega che si tratta di una delle cause più comuni di questi spasmi muscolari.

Secondo l'American Institute of Stress, come riporta il New York Post, lo stress «influisce sulle tue capacità visive in diversi modi e alcuni dei segni rivelatori sono secchezza degli occhi, visione doppia, affaticamento degli occhi, visione offuscata, spasmi oculari». Per diminuire i livelli di stress si consiglia l'esercizio fisico, la meditazione o un cambiamento della propria dieta.

Un altro fattore da considerare quando si pensa al motivo per cui si manifesta il tremolio all'occhio è la quantità di tempo passata davanti a uno schermo. Ciò causa affaticamento e, di conseguenza, le contrazioni. A tal proposito gli oftalmologi consigliano di fare delle pause regolari e utilizzare il metodo 20-20-20: ogni 20 minuti distogli lo sguardo dallo schermo, alzati e guarda un punto distante almeno 20 piedi (circa 6 metri) per almeno 20 secondi.

Infine, il dottor Prosa consiglia di usare l'acqua tonica come rimedio: «Contiene un elemento chiamato chinino, ovvero un rilassante muscolare naturale che potrebbe aiutare a eliminare le contrazioni della palpebra».

