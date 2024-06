Francesca Pascale e Paola Turci, matrimonio finito e divorzio? La replica non lascia dubbi: «Sciocchezze basate sul nulla»

di Cristina Siciliano

È crisi matrimoniale oppure no? Smentiscono o confermano? Quello tra Paola Turci e Francesca Pascale si conferma tra i love affair più chiacchierato delle ultime ore. La notizia bomba lanciata da Dagospia della presunta fine del matrimonio tra la cantante e l'ex compagna di Silvio Berlusconi è stata smentita con una risposta secca di Paola Turci al Corriere della Sera.

Francesca Pascale e Paola Turci, matrimonio finito? «Un anno di litigi e ripicche». Il retroscena con la Fagnani a Belve

La replica di Paola Turci

A distanza di due anni, la coppia si trova già a fare i conti con lo spietato mondo del gossip. «Io e Francesca preferiamo non commentare sciocchezze basate sul nulla». È questa la dichiarazione di Paola Turci al Corriere della Sera.

L'indiscrezione

Le voci di crisi coniugale nascono da una segnalazione riportata da Dagospia nelle ultime ore in cui ha fatto sapere che «da almeno un anno l'entourage della coppia sussurra di "crisi", "allontanamenti", "litigi" e ripicche». Dagospia ha poi puntato l'attenzione anche sul fuori onda dell'intervista condotta da Francesca Fagnani all'ex di Berlusconi. «A Belve, il fuori onda del corteggiamento della scugnizza alla Fagnani non sarebbe stato granché gradito dalla Turci - scrive -. Viceversa, il video pubblicato su Instagram da Paola alle prese con la ventenne attrice Valentina Dispari non ha fatto piacere alla Pascale (si sa, il fallimento di un matrimonio è quasi sempre un fallimento di comunicazione)». Al termine dell'intervista, l'ex di Berlusconi si sarebbe rivolta alla Fagnani dicendo: "Quindi adesso ti posso corteggiare? Ah no, sono fidanzata". E tale affermazione non sarebbe piaciuta a Paola Turci.

Oggi l'unica prova su crisi si/crisi no è data dalla risposta pubblica di Paola Turci che chiude invece la faccenda una volta per tutte (forse).

Ultimo aggiornamento: Lunedì 10 Giugno 2024, 15:25

© RIPRODUZIONE RISERVATA