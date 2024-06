Can Yaman sparisce (di nuovo) da Instagram, fan in allarme: cosa sta succedendo

di Ida Di Grazia

Can Yaman ha disattivato il suo profilo Instagram. Dopo aver condiviso con i suoi follower gli scatti sul set di Sandokan, la nuova serie tv prodotta da Lux Vide in collaborazione con Rai Fiction che vedremo su Rai1 nella prossima stagione, l'attore turco ha "eliminato" il suo profilo mandato nel panico i suoi oltre 10mila follower (10,8 per la precisione). Ma cosa sta succedendo davvero?.

Lo sfogo di Can Yaman

Dopo il successo mediaset della terza stagione di "Viola come il mare" l'attenzione su Can Yaman si è accesa più forte di prima. L'attore turco non ha mai fatto mistero di vivere una certa insofferenza verso il mondo del gossip e dei fan invadenti.

Una situazione di disagio che lo aveva convinto a chiudere il profilo anche qualche tempo fa, e addirittura rispondere male ai fan dopo la fine della sua relazione con Diletta Leotta: «Siete veramente ridicoli con tutte queste fidanzate inventate a manetta - aveva scritto in una storia su Instagram l'anno scorso proprio nel mese di giugno - ma non è vero.

«Quando avevo una fidanzata vera - prosegue - avete fatto tutto per rovinarla bombardando tutti con le teorie che era una cosa finta. Ora che ho fatto una fatica assurda per allontanarmi dal mondo del gossip, create tutte queste fidanzate non vere e volete far credere che siano vere. Bah. Vi assicuro se ne avessi una seria ve lo avrei fatto sapere io Se volete portare ad alcune persone un po' di visibilità fate pure - ha poi aggiunto -, però io non c'entro niente. Cercate di vedere tutte le cose belle che faccio ultimamente, non queste sciocchezze. Menomale che i miei fan ormai hanno imparato a non credere a nulla».

Marketing o altro?

Cresce l'attesa per Sandokan, il cast è in Calabria per le riprese e Can Yaman, che prenderà il posto dell'iconico Kabir Bedi, è concentratissimo. A recitare nella nuova fiction Rai ci saranno: Alessandro Preziosi nei panni di Yanez de Gomera, Alanah Bloor nei panni Lady Marianna e mentre Ed Westwick, il Chuck Bass di Gossip Girl, sarà Lord Brooke.

L'attore turco ha condiviso gli scatti sul set ricevendo l'approvazione del suo pubblico e facendo crescere l'attesa, quindi questa sparizione improvvisa potrebbe essere o una mossa di marketing per far crescere l'hype o un modo per concentrarsi di più sul proprio lavoro.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 10 Giugno 2024, 16:49

