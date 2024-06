Omicidio Tramontano: «Impagnatiello al mare con Giulia si scambiava 500 foto e messaggi whatsapp con l'altra ragazza». Disposta perizia psichiatrica

Omicidio Tramontano, ci sono discrepanze tra quanto ha affermato in aula Alessandro Impagnatiello, imputato a Milano per il femminicidio di Giulia Tramontano a Senago, la sua fidanzata al settimo mese di gravidanza, e quanto risulta dagli atti delle indagini come le copie forensi del suo telefono o gli esiti dell'autopsia. È quanto emerge da alcune domande per precisazioni poste al barman dal pm Alessia Menegazzo.

Omicidio Tramontano, Impagnatiello piange per il figlio ucciso: «Thiago era un freno, 37 coltellate? Un numero spaventoso»