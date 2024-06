Oroscopo di martedì 11 giugno 2024, il Cancro torna a essere felice e il Toro è giù di corda: chi sale e chi scende

L'oroscopo di martedì 11 giugno 2024. La Luna è in Leone e invita i segni ad avere più amor proprio. Mercurio, Giove, Venere e Sole sono in Gemelli. Saturno e Nettuno sono nei Pesci. Urano è in Toro e picchia duro nel primo segno di Terra e porta un po' di attriti al lavoro. Plutone è in Acquario.

Il consiglio del giorno è: «Essere sinceri e pragmatici». Nelle relazioni e sul lavoro ci sono alcune questioni da risolvere che, ad alcuni segni, portano diverse distrazioni e grattacapi. Ogni cosa si può risolvere, ma solo se si rimane disponibili e aperti a un dialogo. Senza giudicare nessuno o prendere decisioni affrettate. I segni di Fuoco sono sicuri di se stessi. I segni di Terra sono un po' nervosi e cercano di concentrarsi sul lavoro. Quelli d'Aria riscoprono se stessi e la compagnia della dolce metà. Quelli d'Acqua sono più sensibili del solito.

Le previsioni di Leggo per martedì 11 giugno 2024. Cosa succede ai segni di Fuoco, Terra, Aria e Acqua.