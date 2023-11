Grande Fratello, diretta 13 novembre: Mirko incontra Perla... nuova concorrente? Stasera nuovo eliminato

Nuovo appuntamento con il Grande Fratello in onda questa sera su calae 5. Nella diretta della 19esima puntata, che seguiremo come sempre su Leggo.it, ci sarà una nuova eliminazione, al televoto: Ciro, Giuseppe e Jill. Per Mirko è in arrivo un nuovo confronto con Perla Vatiero che potrebbe diventare una nuova concorrente.

Grande Fratello, Beatrice vede Giuseppe e Grecia in atteggiamenti "intimi": «Oggi starai meglio...»

Grande Fratello, diretta 13 novembre: Mirko incontra Perla ... nuova concorrente?. Questa sera nuovo eliminato

Grande Fratello, le pagelle: Signorini terminator 9, Grecia rarità 8, Massimiliano rosicone 7, Garibaldi 5, Anita 3

Anticipazioni

Questa sera, lunedì 13 novembre, su canale 5 torna il Grande Fratello. Mirko, diviso tra l’amore per Greta e una recente simpatia per Anita, si ritroverà faccia a faccia con la ex Perla Vatiero: un incontro imperdibile… Ed è solo l’inizio! Cosa succederà tra i due che hanno alle spalle una lunga e travagliata relazione?

Stando agli ultimi rumors e in considerazione del fatto che presto entreranno nuonvi concorrenti, Perla potrebbe essere una nuova inquilina della casa già a partire da questa sera. C’è poi per l’importante verdetto del televoto: Ciro, Giuseppe e Jill sono a rischio eliminazione. Uno di loro dovra abbandonare definitivamente il gioco. Infine sorpresa in arrivo per Giampiero Mughini che incontrerà la moglie Michela e i cagnolini BB e Clint.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 13 Novembre 2023, 18:05

© RIPRODUZIONE RISERVATA