La 18 esima puntata del Grande Fratello andata in onda giovedì 9 novembre ha messo in luce particolarmente Alfonso Signorini. Il conduttore rispetto alle passate edizioni è sembrato molto più in linea con il sentiment dei social. Ecco le pagelle di questa puntata.

Grande Fratello, le pagelle: Signorini terminator (9), Grecia rarità (8) Massimiliano rosicone (7), Garibaldi (5), Anita (3)

Signorini terminator - Voto 9

Alfonso Signorini show. Il conduttore si è lasciato andare come non mai dando voce ai pensieri del pubblico di twitter. Prima ridimensiona Varrese «Dì quello che vuoi ma non saresti mai uscito dalla casa», poi "smonta" Garibaldi «Gli applausi che hai sentito erano dei tuoi parenti». Il debole per Beatrice Luzzi è evidente...come dargli torto. Sciacciasassi.