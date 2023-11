Grande Fratello, Anita contro Beatrice: «Non so nemmeno chi sia. Sono stanca di essere messa in mezzo»

La terza incomoda tra Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi è Anita Olivieri. La bionda del Grande Fratello è molto amica dell'ex bidello e si è sempre scagliata contro l'attrice. Alfonso Signorini ha chiesto alle due donne un confronto senza peli sulla lingua durante la puntata di lunedì 13 novembre.

Il faccia a faccia

Il faccia a faccia tra Anita Olivieri​ e Beatrice Luzzi ha riservato non pochi colpi di scena durante la diretta del Grande Fratello di lunedì 13 novembre.

«Io non le invidio nulla - la blocca Anita - prima di entrare qui non sapevo nemmeno chi fosse, dice una marea di cose che non sono vere, io ho chiesto scusa ma loro usano me come capro espiatorio e loro due mi usano. Nono ho nulla contro di lei non mi interessa proprio. Io ho avuto un rapporto stretto con Giuseppe da prima che si avvicinassero loro due. Non guardo quel genere di tv».

