Grande Fratello, Garibaldi scarica Beatrice: «Non ce la faccio più». Lei lo smonta: «Ti ho lasciato tre giorni fa»

Amore al capolinea tra Giuseppe Garibaldi e Beatrice Luzzi? Sembrerebbe di sì, almeno stando alle parole dell'ex bidello durante la puntata del Grande Fratello di lunedì 13 novembre. L'attrice però per nulla sorpresa ha voluto avere l'ultima parola. Ma andiamo con ordine.

Amore finito

Dopo il duro faccia a faccia tra Anita e Beatrice, Alfonso Signorini ha chiesto a Garibaldi di prendere una posizione chiara e fare una scelta tra l'amicizia e l'amore. Giuseppe ha tentennato fino all'ultimo cercando di essere il più democristiano possibile «Io no sto da nessuna parte, io ho parlato con Anita lei mi ha detto il suo pensiero e lo accetto. So qual è il suo pensiero ma io non mi impongo».

Per Anita il problema non è lei «Per me loro due hanno dei problemi che vanno oltre me. Sono stanca di essere messa in mezzo in una cosa che non mi riguarda». Signorini chiede a Garibaldi di prendere una posizione su le due donne.

Giuseppe a sorpresa "scarica" Beatrice «Ad oggi mi ritrovo che il mio percorso qui con Bea è bello e intenso e ho tutta la voglia di stare con lei, ma visti i continui litigi ho pensato di mettere un punto a tutto.

«Si sono d'accordo. Il sentimento c'è ma ci ho riflettuto tanto. Anche io sono giunta alla stessa conclusione, la vita qui è difficile, per una relazione particolare come la nostra, in più e le incursioni da parte degli altri sono tante. Anche io se stiamo separati me la vivo meglio». Poi per avere l'ultima parola «E comunque questa cosa di lasciarci l'ho detta io tre giorni fa».

Ultimo aggiornamento: Lunedì 13 Novembre 2023, 22:46

