Grande Fratello, Perla Vatiero nuova concorrente: l'annuncio di Signorini. Ma non entrerà stasera: ecco perché

«Presto Perla nuova concorrente del Grande Fratello», con queste parole Alfonso Signorini inaugura la diretta della puntata di lunedì 13 novembre. L'ex fidanzata di di MIrko però non potrà entrare questa sera, ma avrà comunque il suo confronto.

Grande Fratello, diretta 13 novembre: Mirko incontra Perla... nuova concorrente? Stasera nuovo eliminato

Grande Fratello, Signorini «Perla Vatiero nuova concorrente». Ecco perchè non entrerà questa sera

Greta Rossetti contro Angelica Baraldi al GF: «Esisti grazie a me. Stai al tuo posto»

Perchè Perla non entra

Ma perchè Perla Vatiero non entrerà questa sera come nuova concorrente del Grande Fratello.

«Sto abbastanza bene -rassicura tutti Perla in collegamento dall'hotel - spero di riprendermi presto, spero non me l'abbia tirata Greta». Nessuno sa nella casa che sarà una nuova concorrente ma questa sera avrà comunque un faccia a faccia con Mirko.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 13 Novembre 2023, 22:09

© RIPRODUZIONE RISERVATA