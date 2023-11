Greta Rossetti contro Angelica Baraldi al GF: «Esisti grazie a me. Stai al tuo posto»

Greta Rossetti ancora una volta protagonista della 18 esima puntata del Grande Fratello. La fidanzata di Mirko Brunetti ha mandato un video messaggio in cui attacca ancora una volta Angelica mettendo in guardia il suo uomo «Amore mio non cadere in questi giochetti».

All'attacco

Greta torna all'attacco in difesa del suo Mirko e contro Angelica. Durante la puntata del Grande Fratello di giovedì 9 novembre la fidanzata di Mirko Brunetti ha mandato un messaggio sia al suo uomo ma soprattutto contro la Baraldi che è stata molto più provocante del solito.

«Angelica da quando mi hai vista hai mangiato pane e coraggio grazie a me - esordisce Greta - Sei stata due mesi in silenzio, senza dire una parola, sono contento che ti ho fatto questo favore.

Poi rivolgendosi a Mirko «Amore mio non cadere in questi giochetti che non ti appartengono, confido in te perchè fuori abbiamo una vita bellissima. Angelica smettila di istigarmi e stai al tuo posto. Amore ti amo tantissimo». «Io mi sono molto arrabbiata per come Greta ha attaccato Angelica - ha sottolineato Fiordaliso - Io se me la prendo, me la prendo con il mio uomo, se vedo che il mio uomo fa lo stupido con un'altra parlo con lui, le mie ragazze non si toccano. La prossima volta ci parlo io con Greta»

