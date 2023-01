Gf Vip, cosa ha bisbigliato Onestini a Oriana durante l'intervento di Ivana? Lui non ci crede...

Nel corso della puntata del Grande Fratello Vip del 30 gennaio c’è stato un intervento di Ivana Mrazova durante la diretta serale. La modella ed ex fidanzata di Luca Onestini ha colpito moltissimo l’immaginario di Oriana Marzoli, che non ha mancato di fare alcuni commenti a riguardo.

La storia d'amore

La storia d’amore tra l’ex tronista e la modella cominciò nel 2017 proprio nella casa del GF Vip e l’ospitata di Ivana ha fatto sì che si aprissero una serie di nuove suggestioni. Ma cosa avrà risposto Luca, sottovoce, alle parole di Oriana Marzoli?

