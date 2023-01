Gf Vip, Antonella accusa Edoardo: «Mi ha messo le mani addosso». Bruganelli la difende, Signorini la sbugiarda

Antonella Fiordelisi è chiamata sui social "Vittimella" a causa del suo atteggiamento dentro la casa del Grande Fratello Vip e soprattutto nei confronti di Edoardo Donnamaria. Durante la diretta di lunedì 30 gennaio i Donnalisi, come li chiamano i fan, hanno avuto l'ennesimo confronto e sono volate accuse pesantissime. Ma andiamo con ordine.

La crisi dei Donnalisi

Il rapporto tra Antonella e Edoardo sembra essere giunto nuovamente al capolinea. Tra i due gli scontri sono all'ordine del giorno, Donnamaria in quest'ultima settimana è stato davvero male anche fisicamente, e la Fiordelisi è scoppiata spesso in lacrime.

Signorini difende la coppia e soprattutto Antonella dalle accuse di Donnamaria secondo cui la fidanzata sia più interessata al gioco e a fare la vittima che a lui «Io non ho dettoquesto, ho detto che lei su certi atteggiamenti che ha, abbia come obbiettivo di passare per vittima e credo che sia sotto gli occhi di tutti»



«Io mi sono innamorata di un uomo che non è più quello di prima - spiega Antonella - Il suo vero carattere è quello di adesso e non quello di prima. E' vero che qui è tutto amplificato ma i problemi che abbiamo qui ci saranno pure fuori».

«Non vedo dove sia cambiato - replica Donnamaria - forse dopo batoste su batoste ho preso un minimo di consapevolezza di quello che stavo vivendo. Sono successe delle cose...quando dico che è pericolosa lo dico con consapevolezza, ha cercato di farmi passare per persona che non ero per essere elei la vittima e portata in alto. Quando a letto mi ha detto "hai visto che Dana aveva ragione a darti del cane" e io me ne sono andata, lei ha urlato a ha detto che gli ho meso le mani addosso. Io ero a letto con lei e ha iniziato ad accusarmi di averle messo le mani addosso». Signorini lo interrompe per mostrargli la clip

Antonella urla: «Io sono sconvolta». Edo «Questa è una follia e il fatto che lei neghi è la dimostrazione che lei tenga di più al gioco che a me. Lei ha pensato di poterci giocare, poi quando ha capito di averla fatta fuori dal vaso ha ritrattato». Signorini chiede agli autori di fare una ricerca delle immagini .

Signorini sbugiarda Antonella

Nell'esatto momento in cui Signorini conferma di voler ercare il filmato e capire chi ha ragione, Antonella è costretta ad ammettere di aver effettivamente accusato Edo di averle messo le mani addosso e poi di aver ritrattato. Signorini si infuria: «Antonella e nel confessionale non hai detto questo, non è ammissibile». Ovazione del pubblico

La difesa di Sonia Bruganelli

«Edoardo le pacchettine sulle guance non si danno alle compagne ma a quelli che pensi siano inferiori». Sonia Bruganelli corre in difesa di Antonella attaccando Edoardo «Per me tu non sei innamorato di lei. Attento a quello dici e quello che fai perchè si vede. Si vede che tu hai avuto non desiderio ma necessità di Antonella, Tu hai attirato le luci su di te grazie ad Antonella perchè non avevi nè luce nè personalità Antonella tu hai una luce e se vuoi un consiglio vai da sola per la tua strada».



Signorini però non è d'accordo e nemmeno il pubblico: «Non sono d'accordo con te e che Edoardo non abbia prerogative al di fuori di Antonella non è vero».

Ultimo aggiornamento: Martedì 31 Gennaio 2023, 08:20

