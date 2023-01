«Il Gf Vip è un programma di m***a»: lo sfogo choc di Daniele Dal Moro. Signorini furioso reagisce così

Daniele Dal Moro sul web è definito "l'ira veneta", e proprio questo suo carattere fumantino è finito sotto l'occhio del ciclone del Grande Fratello Vip. Durante la diretta di lunedì 30 gennaio, Alfonso Signorini ha dato una bella strigliata al concorrente.

L'accusa

Durante la diretta del Grande fratello Vip di lunedì 30 gennaio si è parlato molto del rapporto di Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli e in particolare delle loro liti. Daniele a causa del suo passato non riesce a fidarsi dell'influencer e quando perde le staffe è incontenibile.

«So di essere particolare - ha spiegato Dal Moro - un po' difficile ma ci sono certe cose che mi fanno imbestialire». Proprio in uno dei suoi sfoghi Daniele ha definito il GF Vip un "programma di m**da". Il conduttore però non è passato sopra a quest'ultima offesa e ha deciso di parlarne con lui.

«A me ha offeso molto visto che ci metto la faccia a costruire questo programma di m**da, mi è dispiaciuto sentirle dire da te. Noi come voi ce la mettiamo tutta e la nostra buona fede non voglio venga messa in discussione».

«Chiedo scusa, ero molto arrabbiato, e spero che il fatto che io sia tornato per la seconda volta dimostri che non è quello che penso. Chiedo scusa a tutti e soprattutto a te Alfonso» conclude Daniele.

