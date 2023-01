Gf Vip, Sonia Bruganelli in studio con il cappello «Me l'hanno consigliato». Di chi sta parlando?

Per la trentesima puntata del Grande Fratello Vip Sonia Bruganelli sceglie un look molto particolare. L'opinionista, durante la diretta di lunedì 30 gennaio, è in studio con un cappello nero a falda larga che incuriosisce tutti e in particolare Alfonso Signorini. Ma non è la sola.

Gf Vip contro Sanremo 2023, l'annuncio di Signorini: «Torniamo con il doppio appuntamento»

Il mistero

Pamela Prati ha lanciato decisamente una moda. La showgirl da quando è uscita dalla casa del Grande Fratello si presenta in studio con cappelli piuttosto stravaganti, che richiamavo il suo ultimo videoclip Diva dedicato proprio al reality.

A cedere al fascino del cappello è però a sorpresa anche Sonia Bruganelli. L'opinionista del GFVip e produttrice tv è entrata in studio con un elegante cappello nero che ha stuzzicato la curiosità di Alfonso Signorini «Sonia sei bellissima, come mai il cappello? Fai come la Prati?».



La Bruganelli non ha raccolto la provocazione e anzi ha risposto con un ironico tono di sfida: «Una persona mi ha consigliato di mettere il cappello perchè ho gli occhi troppo luminosi». Di chi starà parlando?

Ultimo aggiornamento: Lunedì 30 Gennaio 2023, 23:13

