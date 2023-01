Gf Vip, Pamela Prati canta 'Diva': «È il mio omaggio al Grande Fratello e a te Alfonso». La reazione dei vipponi

La ventinovesima puntata del Grande Fratello Vip non termina con il consueto balletto di Carmen Russo ma con l'ultimo singolo di Pamela Prati. La showgirl ha pubblicato a fine anno un singolo dal titolo "Diva" che nasce proprio dal suo percorso all'interno della casa.

GF Vip, Pamela Prati canta "Diva": «E' il mio omaggio al Grande Fratello e a te Alfonso».

Pamela's song



Piume, paillettes e colori sono gli elementi principali del nuovo video musicale di Pamela Prati che vedono la showgirl felice dell’esperienza vissuta nella casa, tra outfit di ispirazione anni 50 e un set dal sapore disneyano.

«Diva è un brano nato nel cortiletto della casa del GfVip, inizialmente canticchiata alla chitarra con i miei compagni di viaggio- dice la Prati- è diventata il best of con il quale ripercorro i due mesi all’interno del programma. Scritto con Daniele Piovani e Lysa abbiamo unito un motivo super riconoscibile all’ironia che spesso è protagonista delle mie frasi. In questo singolo- prosegue Pamela- troverete la Pamela diva ma anche quella che lava i piatti da mattina a sera con Luca Salatino, ci saranno le paillettes, i mikado e… Bellavia. Ho sempre giocato con il ruolo di diva sia dentro che fuori la casa- conclude Pamela Prati- con chiave ironica ho voluto racchiudere un percorso che mi ha donato il regalo più bello: l’affetto del pubblico».

La reazione

Al termine della puntata la Prati ha cantato il suo singolo che i vipponi hanno potuto ascoltare per la prima volta. Le reazioni sono state le più disparate tra chi ha riso tutto il tempo e chi invece ha iniziato a canticchiare sin da subito il ritornello che è piuttosto orecchiabile.

