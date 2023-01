Gf Vip, Orietta Berti attacca Antonella Fiordelisi: «Brutta rappresentanza della gioventù»

Orietta Berti non ha mai avuto una grande simpatia per Antonella, a causa dell'atteggiamento da menefreghista dell'influencer. Per la cantante la Fiordelisi non è rispettosa dell'opinione degli altri e di edoardo in modo particolare.

Berti on fire

Il rapporto conflittuale tra Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi è stato al centro della puntata di lunedì 30 gennaio del Grande Fratello Vip. Dopo che l'influencer ha accusato Edoardo di averle messo le mani addosso, salvo poi ritrattare ed essere stata sbugiardata in diretta, Sonia Bruganelli è accorsa in suo aiuto attaccando Edoardo.

A difendere Donnamaria ci ha pensato Orietta Berti​ che ha parole durissime verso Antonella: «In questa società prevale l'arroganza e l'ignoranza. Come mai nella Casa tutti hanno qualcosa da dire ad Antonella? Io non voglio dire niente su di lei, per me è diventata trasparente! È una ragazza che non si fa dare consigli, sa solo dire che ha un milione di follower. Cosa farà lei nella vita? Quando escono dal GF dopo tre settimane spariscono, lei non ha mai rispettato nessuno, nemmeno le persone che le danno una opinione. È una brutta rappresentante per la gioventù italiana».

