Luca Onestini e Ivana Mrazova si sono conosciuti sei anni fa all'interno del Grande Fratello Vip e ora potrebbero ritrovarsi proprio tra quelle mura che ha visto nascere il loro amore. Lunedì 6 febbraio la modella sarà ospite per qualche giorno della casa.

GF Vip, Luca e Ivana si amano ancora? L'ex gieffina lunedì nella casa. Onestini «Il mio grande amore»

Ritorno di fiamma

Era il 2017 quando una giovanissima Ivana e un ex tronista, Luca, si conoscevano e si innamoravano al Grande Fratello. La storia è proseguita anche fuori dal reality per altri quattro anni per poi lasciarsi nel 2021.

Tra i due però è rimasto qualcusa di incompiuto, nessuno ha mai parlato male dell'altro, anzi, entrambi hanno parole molto dolci nonostante la chiusura della loro storia. Durante la diretta di lunedì 30 gennaio Onestini ha ricevuto una lettera dalla ex che entrareà, a sua insaputa, nella casa il prossimo lunedì.

Il "gelido" Luca, dopo aver letto la lettera della sua ex si commuove: «È una persona che ho amato con tutto il mio cuore ed è la storia più importante della mia vita. Purtroppo sono successe tante cose brutte e tutte insieme. Ma non per colpa mia e non per colpa sua. Scoppia una pandemia mondiale, che ci ha tenuti separati a lungo, ci sono stati traumi familiari, sono le prove della vita. E noi queste prove della vita non le abbiamo superate. Io e Ivana abbiamo passato momenti felicissimi. Pensavo fosse l'ultima fidanzata. E' ovvio che mi commuovo, l'ho sempre vista come la madre dei miei figli, non siamo stati forti abbastanza».

Anche la Mravoza è amozionata: «Ci siamo lasciati nel modo più sbagliato, è vero. Non è stato un momento facile e l'abbiamo affrontata nel modo più sbagliato possibile. Non vedo l'ora di tornare nella casa».

